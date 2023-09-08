Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 08.09.2023 - 12:26 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:26
T.Ç. (64) idaresindeki 35 CJD 57 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.Ç. (63) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.