Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:27 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erenler Mahallesi'nde iki gün önce çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, (44) H.S. (26) ile Y.S. (26) savcılık sorgularının ardından salıverildi.

        Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.S, (25) A.S, (50) M.S. (47) ve M.S (38) tutuklandı.

        - Olay

        Erenler Mahallesi'nde 6 Eylül'de E.S, çıkan kavgada pompalı tüfekle dayıları İ.K'yi öldürmüş, K.K'yi ise yaralamıştı.

        Polis ekipleri, E.S. ile birlikte A.S. (50), M.S.(47), M.S. (38), Y.S, (44) H.S. (26) ve Y.S'yi (26) gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapıldı
        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapıldı
        Belediye Başkanı Zeybek'ten öğrencilere kırtasiye desteği
        Belediye Başkanı Zeybek'ten öğrencilere kırtasiye desteği
        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Belediye Başkanı Zeybek, Yoncaaltı Çarşı ve Kapalı Otopark projesini incele...
        Belediye Başkanı Zeybek, Yoncaaltı Çarşı ve Kapalı Otopark projesini incele...