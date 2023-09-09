Afyonkarahisar'da "termal suyun faydaları" anlatıldı

Karagülle, NG Afyon Otel'deki programın ardından AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin en önemli termal turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Toplantının anlamlı olduğunu dile getiren Karagülle, şöyle konuştu:

"Bu alandaki bilimsel bilgi birikiminin ilgili kişiler ve gazetecilerle paylaşılması çok yararlı oldu. Sohbet ortamında güzel bilgi aktarımı gerçekleşti. Güzel sorular vardı ve Afyonkarahisar'a yakışır bir toplantı olduğunu düşünüyorum."

Karagülle, kendilerinin termal suyun bilimsel tarafıyla ilgilendiklerini belirterek sektörün turizm yönünün de olduğunu vurguladı.

Termal suyun sağlıkta ön plana çıkarılması gerektiğini aktaran Karagülle, "Sadece yaşlı, hasta ve rehabilitasyona ihtiyacı olan insanların değil de çocuk ve genç yaşta termal mineralli suyu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Afyonkarahisar'da bu yönde önemli termal merkezler arasında."diye konuştu.

Karagülle, Türkiye'nin termal mineralli sular açısından çok zengin olduğunu vurgulayarak jeolojik araştırmalara göre de bunun yüzde 1'ini çıkarıp kullanabildiğini ifade etti.