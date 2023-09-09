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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:58
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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