Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.