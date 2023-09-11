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        Afyonkarahisar'da "Yaz tatiline veda" çocuk şenliği etkinliği yapıldı

        Afyonkarahisar Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Yaz tatiline veda" çocuk şenliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:19
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        Afyonkarahisar'da "Yaz tatiline veda" çocuk şenliği etkinliği yapıldı
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        Hafta sonu iki farklı noktada düzenlenen şenliğe Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.

        Ataköy Mahallesi ve Uydukent Masal Parkı'nda düzenlenen programda yarışmalar, oyunların yanı sıra gelenlere çeşitli ikramlar yapıldı.

        Eğlence alanında çocuklarla ve aileleri ile sohbet eden Zeybek, "2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak istedik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğun. Bizim en büyük mutluluğumuz yavruların gülümsemesi." dedi.

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