Afyonkarahisar'da "Yaz tatiline veda" çocuk şenliği etkinliği yapıldı

Hafta sonu iki farklı noktada düzenlenen şenliğe Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.

Ataköy Mahallesi ve Uydukent Masal Parkı'nda düzenlenen programda yarışmalar, oyunların yanı sıra gelenlere çeşitli ikramlar yapıldı.

Eğlence alanında çocuklarla ve aileleri ile sohbet eden Zeybek, "2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak istedik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğun. Bizim en büyük mutluluğumuz yavruların gülümsemesi." dedi.