Afyonkarahisar'da İlköğretim Haftası kutlandı

Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da geçen eğitim döneminde bir YKS 1.'si, LGS'de ise 8 birinci çıkarılarak önemli bir başarıya imza atıldığını ifade etti.

Bu başarıda velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin önemli performansları olduğuna dikkat çeken Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Eğitimi her zaman akademik başarıdan ibaret görmemek lazım. Bizler burada yetiştirdiğimiz çocuklara hem öğretmenler, hem veliler ve idareciler olarak hayatlarında karakter ve ahlak eğitimlerini, değerler eğitimlerini üst seviyede tutmakla hayat başarılarını elde edeceklerinin düşünüyorum. Öfkeyi değil merhameti, şiddeti değil nezaketi ayakta tutarak, hayat başarılarını yükseltmeliyiz. Ülkesini seven, bayrağını seven, ezanına bayrağına sahip çıkan bir çocuk ve gençlik inşasını hep birlikte yapacağız. Afyonkarahisar özelinde bu hedeflerle Türkiye'nin yeni yüzyılında, Cumhuriyetin 100. Yılında emin adımlarla ilerleyeceğiz. Dijital dünyadaki manipülasyondan çocukları kurtarmak, korumak bizim en büyük görevlerimizden biri. Akran ve siber zorbalığın arttığı zor bir dönemde yaşıyoruz. Bunun için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar var. Bunlardan birisi de aile okulumuz. Bu okula babaların katılmasını daha da önemsiyorum."

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi de 2022-2023 eğitim yılında yapılan YKS ve LGS sınavlarında Türkiye ortalamasının üstünde puan aldıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okuyup, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Tören, il protokolünün öğrencilere kitap dağıtmasıyla son buldu.