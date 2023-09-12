Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri denetim yaptı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erenler Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin destekleriyle denetim yapıldı.

Denetimlerde başta firmaların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolleri yapıldı.

Ekipler ayrıca kaldırım işgali yapan işletmelerin cadde üzerine koydukları duba, flama, saksı, masa ve sandalyeleri kaldırdı. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işletmelere ise belgelerini almaları konusunda uyarılarda bulunarak haklarında işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca mahallede bulunan halı saha ve parklara gelişigüzel asılan reklam, flama pankart afişler toplatılırken, eğlence yerlerinde gürültü yapan işyerleri denetlendi.

Uyarı ve ikazlara uymayan işletmelere "Kabahatler Kanunu"na göre işlem yapıldı.