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        Afyonkarahisar'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 82 yaşındaki kadının eşi tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 82 yaşındaki kadının eşi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:37
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        Afyonkarahisar'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 82 yaşındaki kadının eşi tutuklandı
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        Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evdeki olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Gazi Aysal'ın (89) işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Aysal çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evinde dün yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Sıddıka Aysal'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmiş, kadının Alzheimer hastası eşi Gazi Aysal gözaltına alınmıştı.

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