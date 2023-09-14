Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yılmaz, belediye önünde mehter marşı eşliğinde karşılandı

        İtalya'da düzenlenen organizasyonda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Münevvere Yılmaz için karşılama programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yılmaz, belediye önünde mehter marşı eşliğinde karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı TOGG ile evinden alınan Yılmaz, aracın tavanında şehri gezdi. Yılmaz, belediye önünde Başkan Zeybek, belediye personeli, vatandaşların alkışları ve mehter marşı eşliğinde karşılandı.

        Zeybek, burada yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya her daim destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gülle atma dalında Avrupa şampiyonu olan Münevvere'nin, 2 gümüş ve 2 de bronz madalya kazandığını ifade eden Zeybek, "Türk milletini ve Afyonkarahisar halkını gururlandıran şampiyonu biz de özel bir törenle karşılamak istedik. Mutluluğuna ortak olduğumuz milli sporcuya başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden antrenör Oğuz Özavar da Münevvere'nin antrenmansız gün geçirmediğini belirtti.

        Afyonkarahisar Özel Sporcular İl Temsilcisi Hanife Yılmaz ise kızı olan Münevvere ile gurur duyduğunu ifade etti.

        21 ülkeden toplamda 514 sporcunun katıldığı şampiyonada Yılmaz, gülle atma branşında kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek Avrupa şampiyonu oldu.

        Yılmaz, 1500 metre koşuda Avrupa 2'ncisi, 1500 metre yürüyüşte Avrupa 2'ncisi, 800 metre koşuda Avrupa 3'üncüsü, cirit atmada Avrupa 3'üncüsü olarak toplamda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Refüje bırakılan bidon paniğe yol açtı!
        Refüje bırakılan bidon paniğe yol açtı!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!

        Benzer Haberler

        İscehisar'dan kısa kısa
        İscehisar'dan kısa kısa
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da CHP merkez ilçe kongresinde gerginlik
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da CHP merkez ilçe kongresinde gerginlik
        Afyonkarahisar'da öğrenci servis araçları denetlendi
        Afyonkarahisar'da öğrenci servis araçları denetlendi
        Afyonkarahisar'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 82 yaşındaki kadın...
        Afyonkarahisar'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 82 yaşındaki kadın...
        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'daki ilçe kongresinde fe...
        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'daki ilçe kongresinde fe...
        Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde b...
        Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde b...