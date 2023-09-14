Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yılmaz, belediye önünde mehter marşı eşliğinde karşılandı İtalya'da düzenlenen organizasyonda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Münevvere Yılmaz için karşılama programı düzenledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı TOGG ile evinden alınan Yılmaz, aracın tavanında şehri gezdi. Yılmaz, belediye önünde Başkan Zeybek, belediye personeli, vatandaşların alkışları ve mehter marşı eşliğinde karşılandı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya her daim destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gülle atma dalında Avrupa şampiyonu olan Münevvere'nin, 2 gümüş ve 2 de bronz madalya kazandığını ifade eden Zeybek, "Türk milletini ve Afyonkarahisar halkını gururlandıran şampiyonu biz de özel bir törenle karşılamak istedik. Mutluluğuna ortak olduğumuz milli sporcuya başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden antrenör Oğuz Özavar da Münevvere'nin antrenmansız gün geçirmediğini belirtti.

Afyonkarahisar Özel Sporcular İl Temsilcisi Hanife Yılmaz ise kızı olan Münevvere ile gurur duyduğunu ifade etti.

21 ülkeden toplamda 514 sporcunun katıldığı şampiyonada Yılmaz, gülle atma branşında kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek Avrupa şampiyonu oldu.

Yılmaz, 1500 metre koşuda Avrupa 2'ncisi, 1500 metre yürüyüşte Avrupa 2'ncisi, 800 metre koşuda Avrupa 3'üncüsü, cirit atmada Avrupa 3'üncüsü olarak toplamda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.