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        Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi öldü

        Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:58
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        Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi öldü
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        Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 12. kilometresinde bir tuğla fabrikasında çalışan H.P. (21), palet makinesine ayağını kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan H.P, kurtarılamadı.

        İş kazasıyla ilgili S.K. ile B.E, gözaltına alındı.

        Öte yandan H.P'nin, 11 Eylül'de iş kazalarına dikkat çekmek için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı.

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