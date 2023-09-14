Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi öldü
Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 12. kilometresinde bir tuğla fabrikasında çalışan H.P. (21), palet makinesine ayağını kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan H.P, kurtarılamadı.
İş kazasıyla ilgili S.K. ile B.E, gözaltına alındı.
Öte yandan H.P'nin, 11 Eylül'de iş kazalarına dikkat çekmek için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı.