Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:44 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan F.D'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi öldü
        Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi öldü
        Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yılmaz, belediye önünde mehter marşı eşl...
        Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yılmaz, belediye önünde mehter marşı eşl...
        İscehisar'dan kısa kısa
        İscehisar'dan kısa kısa
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da CHP merkez ilçe kongresinde gerginlik
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da CHP merkez ilçe kongresinde gerginlik
        Afyonkarahisar'da öğrenci servis araçları denetlendi
        Afyonkarahisar'da öğrenci servis araçları denetlendi