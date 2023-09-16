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        Afyonkarahisar'da bir helikopter otelin bahçesine inişte çarptığı ağaçların arasında kaldı

        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter ağaçlara çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:12
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        Afyonkarahisar'da bir helikopter otelin bahçesine inişte çarptığı ağaçların arasında kaldı
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        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter ağaçlara çarptı.

        Alınan bilgiye göre, N.C. ile oğlu B.C, komutasındaki bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine indiği esnada ağaçlara çarptı.

        Helikopter ağaçların arasında kaldı.

        Kazadan helikopterdeki N.C. ile B.C. yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Soruşturma sürüyor.

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