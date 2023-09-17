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        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana düşen helikopter kaldırıldı

        Afyonkarahisar'da iniş sırasında rüzgara kapılarak alçak mesafeden bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana düşen helikopter, incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:00
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        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana düşen helikopter kaldırıldı
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        Afyonkarahisar'da iniş sırasında rüzgara kapılarak alçak mesafeden bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana düşen helikopter, incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Ankara'dan gelen ekip ile yetkililer, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine düşerek kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme yaptı.

        Bir bölümü ağaçların üzerinde olan helikopter, vinç yardımıyla önce düz zemine indirildi.

        Ekipler, burada helikopterin pervanelerini söktü, hasar gören kuyruk kısmını da sağlamlaştırdı. Helikopter daha sonra tekrar vinç yardımıyla duvarın karşısındaki yolun üzerindeki bir kamyonetin üzerine yerleştirildi.

        Araç üzerine sabitlenen ve üzeri kapatılan helikopter Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü.

        - Olay

        N.C. komutasındaki özel bir helikopter dün, Dörtyol Mahallesi'nde bir otelin bahçesine iniş esnasında rüzgara kapılarak alçak mesafeden ağaçlık alana düşmüştü.

        Kazada, helikopterdeki N.C. ile oğlu B.C. yara almadan kurtulmuştu.

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