Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in Gaziler Günü mesajı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Zeybek, mesajında, aziz vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerin, milletin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu kaydetti.

Gazilerin Günü'nü kutlayan Zeybek, şöyle devam etti:

"Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. Ama vatanım olmadan yaşayamam diyen gaziler vatan size minnettardır. Türk ulusunun birlik ve beraberliğini ve devletin bağımsızlığını aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçluyuz. Gaziler, şanlı tarihin ebedi kahramanları, destansı tarihin yaşayan abideleri, milletin bağımsız olma şuurunu ԁiri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz ԁdestanlarıdır. Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi ԁeğer ve dünyevi paye ile ölçülemeyecek derecede büyüktür."