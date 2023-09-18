Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in Gaziler Günü mesajı

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in Gaziler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

        Başkan Zeybek, mesajında, aziz vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerin, milletin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu kaydetti.

        Gazilerin Günü'nü kutlayan Zeybek, şöyle devam etti:

        "Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. Ama vatanım olmadan yaşayamam diyen gaziler vatan size minnettardır. Türk ulusunun birlik ve beraberliğini ve devletin bağımsızlığını aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçluyuz. Gaziler, şanlı tarihin ebedi kahramanları, destansı tarihin yaşayan abideleri, milletin bağımsız olma şuurunu ԁiri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz ԁdestanlarıdır. Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi ԁeğer ve dünyevi paye ile ölçülemeyecek derecede büyüktür."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da takla atan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da takla atan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada bir çocuk yaralandı
        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada bir çocuk yaralandı
        Afyonkarahisar'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı
        Afyonkarahisar'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı
        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin Afyonkarahisar kongresinde ko...
        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin Afyonkarahisar kongresinde ko...
        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana düşen helikopter ka...
        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana düşen helikopter ka...
        Kore gazisi Yusuf Çavuş madalyasını gururla taşıyor
        Kore gazisi Yusuf Çavuş madalyasını gururla taşıyor