Afyonkarahisar'da Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent, et yemeklerinden hamur işlerine, ev yemeklerinden sokak lezzetlerine uzanan birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin sunulacağı ve dünyanın dört bir yanından binlerce misafiri ağırlayacak Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'ne 5. kez ev sahipliği yapacak.

Yerli yabancı şefler, gastronomi profesyonelleri ve ünlü gurmelerin yanı sıra yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılacağı festival, Belediye, Valilik ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde, birçok paydaş kurumun katkılarıyla düzenlenecek.

Afyonkarahisar ve çeşitli illerden 100'den fazla gastronomik firma stant açacağı festivalde, ​​​​​​​yöresel yemek yarışmaları, workshoplar (yemek atölyeleri), kültürel etkinlikler, sanat sergileri, konserler gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.