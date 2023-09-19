Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, SANJET A.Ş'nin yeni ısınma sezonundaki hazırlıklarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çöl, SANJET bünyesinde kullanılarak ömrünü tamamlayan aletlerin yenileri ile değiştirildiğini ifade etti.

Isınma sezonlarında kullanılarak ömrünü tamamlayan makine ve ekipmanların yerine yenileri alınarak yen ısınma sezonuna hazır hale getirildiğini kaydeden Çöl, şöyle konuştu:

"SANJET’in kalitesini artırmak amacıyla yeni ısınma sezonu için çalışmaların devam ediyor. İlçede alt yapı ve temizlik konusunda her zaman en iyisini hedefliyoruz. Vatandaşların sorunsuz bir ısınma sezonu geçirmesi ve daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

- Kaymakam Önder Çengel, Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek, inşası devam eden Kültür Merkezi inşaatı hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Çengel, Kütüphane Müdürü Fatma Burcu Erdoğdu’dan kütüphanenin genel durumu, kitap, kaynak ve süreli yayınlar çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kütüphanede sınava hazırlanan ve kitap okuyan öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Çengel, öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra inşası devam eden Kültür Merkezi ve Kütüphane inşaatına geçen Kaymakam Çengel, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.