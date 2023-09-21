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        Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge değerlendirme toplantısı Afyonkarahisar'da başladı

        Afyonkarahisar'da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, düzenlenen Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge değerlendirme toplantısı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:34
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        Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge değerlendirme toplantısı Afyonkarahisar'da başladı
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        Afyonkarahisar'da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, düzenlenen Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge değerlendirme toplantısı başladı.

        Bir termal otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Dairesi Başkanı Uzman Dr. Tuğba Güler Sönmez, toplantının 2 gün süreceğini söyledi.

        Sönmez, toplantıya Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'un başkanlık ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Toplantıya 17 ilin il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları davet edildi. Amacımız kişinin doğumundan vefatına kadar geçen sürede yaşamının tüm evresinde yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin illerdeki değerlendirmesini yapmak. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak daha sağlıklı bir toplum için hedeflerimizi geliştirebilmek adına faaliyetler gerçekleştirmek."

        Toplantı, yarın sona erecek.

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