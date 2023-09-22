Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Özkan Parlak, göreve başladı.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Özkan Parlak, göreve başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Parlak, personel tarafından karşılandı.
Parlak, tanışmanın ardından kurumdaki görevine başladı.
- Bolvadin'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
M.A.K. idaresindeki 80 ABZ 509 plakalı tır, Bolvadin-Çay kara yolu Belediye Kavşağı'nda L.K'nin kullandığı 03 EA 216 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.