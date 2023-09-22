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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Özkan Parlak, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:11
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Özkan Parlak, göreve başladı.

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Parlak, personel tarafından karşılandı.

        Parlak, tanışmanın ardından kurumdaki görevine başladı.

        - Bolvadin'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

        M.A.K. idaresindeki 80 ABZ 509 plakalı tır, Bolvadin-Çay kara yolu Belediye Kavşağı'nda L.K'nin kullandığı 03 EA 216 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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