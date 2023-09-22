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        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Afyonkarahisar'daki " 2023 Yılı Müdürler Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlama hakkı kazanmasının gazetecilik mesleğinin devamı yönünde çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:20
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        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Afyonkarahisar'daki " 2023 Yılı Müdürler Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
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        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlama hakkı kazanmasının gazetecilik mesleğinin devamı yönünde çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Erkılınç, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen Basın İlan Kurumu 2023 Yılı Müdürler Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kurumun son dönemde yaptığı atılımlara ve yeni Basın Kanunu'nun önemine dikkat çekti.

        Süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerinin resmi ilanların yayımlanacağı bir diğer mecra haline geldiğini aktaran Erkılınç, "Böylece, resmi ilanların kesilmesi gibi bir durumu önlemiş olduk. Diğer taraftan gazetelerle internet medyasının da devlet eliyle sübvanse edilmesini sağlayarak gazetecilik mesleğinin devamı yönünde çok önemli bir adım attık. Bunu yaparken de kimilerinin iddia ettiği gibi gazetelerin ilan gelirlerini kesmedik."

        - "Görev alanımıza giren tüm internet haber sitelerini takip ediyoruz"

        Erkılınç, kurumun kendi imkanlarıyla geliştirdiği "BİK Analitik" dijital ölçümleme yazılımının 4-5 ay gibi kısa bir sürede çalışır hale getirildiğini vurguladı.

        Sürekli olarak kendini yenilemesi ve güncellemesi gereken bir sistemden bahsettiklerini dile getiren Erkılınç, "En iyiyi yakalayabilmek için sahadan bize iletilen tüm bilgileri dikkate alıyoruz. Bugün itibariyle görev alanımıza giren tüm internet haber sitelerini takip ediyoruz. 1 Ekim 2023'ten itibaren internet haber sitelerine verdiğimiz süre dolacak ve kesinlikle de uzatmayı düşünmüyoruz. Kendimizden eminiz, ne yaptığımızı biliyoruz ve sizlerden de bunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

        Kurumun, üstlendiği görevlere sahip çıktığını ve paydaşlarıyla sürekli irtibat halinde olunduğunu vurgulayan Erkılınç, iyi niyetli olan hiçbir yayın organını mağdur etmeyeceklerini kaydederek, basın kuruluşlarından yönetmeliğin yüklediği zorunlulukları asgari düzeyde yerine getirmelerini beklediklerini ifade etti.

        -"Tık avcılığı peşinde koşanlarla işimiz yok"

        Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin asgari ziyaretçi trafik şartları başta olmak üzere bazı maddelerinin esnetilmesinin, internet haber sitelerinin yarıdan fazlası hedefe ulaşmışken gazetecilik mesleğinin geriye götürülmesi anlamına geleceğini belirten Erkılınç, şöyle konuştu:

        "Gazeteciliğin mesleki anlamda gerilediğini artık meslek duayenleri bile kabul ediyor. Bu yönetmelik, tüm maddeleri itibarıyla mesleğin başarısını önceliyor ve gazetede kaybedilen gücün internet medyasında yeniden kazanılmasını öngörüyor. Yönetmeliğe dikkatli bakıldığında ‘tık avcılığı’ peşinde koşanlarla işimiz olmadığını net bir şekilde görürsünüz. Üretilen tüm içeriklerde; kaliteyi, özgünlüğü ve kaybettiğimiz mesleki değerleri arıyoruz. Manipülasyonun her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Bunu yaparken internet medyasını zapt etmeyi değil saygınlığını artırmayı hedefliyoruz."

        Erkılınç, dünyanın her yerinde gazeteciliğin zor koşullarda yapıldığını ve haber başta olmak üzere içeriklerin büyük zahmetlerle üretildiğini, dijital dönüşüm sürecinde büyük emek ve mesai harcayan kurum yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

        Genel Müdür Erkılınç'ın konuşmasının ardından Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, İlan Müdürlüğü, Kontrol Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü'nün görev alanlarına ilişkin bilgilendirme ve sunumlar yapıldı.

        Basın İlan Kurumu 2023 Yılı Müdürler Değerlendirme Toplantısı, 24 Eylül'de sona erecek.

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