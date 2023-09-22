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        Afyonkarahisar'da "Ahilik Haftası" kutlanıyor

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahilik Haftası dolayısıyla kentteki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:22
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        Afyonkarahisar'da "Ahilik Haftası" kutlanıyor
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahilik Haftası dolayısıyla kentteki esnafı ziyaret etti.

        Yiğitbaşı, Akmescit Mahallesi'ndeki uzun yıllardır bakırcılık, kalaycılık, koşumculuk ve farklı meslek gruplarından ustaların bulunduğu dükkanlara misafir oldu.

        Burada ustalardan bilgi alan Yiğitbaşı, onların meslekleriyle ilgili sohbet etti.

        Yiğitbaşı, esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Ahilik Haftası dolayısıyla mesleki tecrübeleriyle örnek gösterilen esnafla bir araya geldiklerini söyledi.

        Ustaların dükkanlarında sohbetlerini dinlediklerini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Geçmişte bu sokağın canlılığını ve dükkanlarının yoğun bir şekilde gecelere kadar işlediği dönemleri bizlere özlemle anlattılar. Mesleklerini ustalarından öğrenmişler. Biz de onlarla usta-çırak ilişkisinin nasıl olduğunu konuştuk. Ahilik kültürünün hangi değerlerimize dayandığını anlattık. Gerçekten bizim kültürümüzde geleceğe taşımamız gereken çok kıymetli değerlerimiz var."

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