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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" turnuvası yarın düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:50
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" turnuvası yarın düzenlenecek.

        Sukay Park Tesislerinde yapılacak turnuvaya, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katılacak.

        Yarınki, turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

        - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Anıtkaya köyünde kenevir yetiştirildiği üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen eve yaptığı baskında 30 kök kenevir, 185 gram kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirdi

        Operasyonda gözaltına alınan R.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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