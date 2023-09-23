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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:40
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        İ.B. (35) idaresindeki Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ne ait 06 DLV 070 plakalı otomobil, Ekinhisar köyü Adalya kavşağında, T.Y'nin (76) kullandığı 16 F 3222 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobiller bulunan L.Z.K. (39), T.Y. (70) ve D.Y. (83) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Öte yandan Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel de trafik kazasında yaralanan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi personelini hastanede ziyaret etti.

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