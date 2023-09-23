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        Sandıklı'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:00
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        Sandıklı'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        T.B. idaresindeki 32 AAS 889 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Zahire Pazarı kavşağında, H.C'nin kullandığı 03 ADD 008 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçtaki D.C. ile G.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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