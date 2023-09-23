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        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" yapıldı

        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:42
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        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" turnuvası gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayelerinde Sukay Park Tesislerinde düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katıldı.

        Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışlarda kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen seremonide madalyaları verildi.

        İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılı dolasıyla gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Kablolu Wakeboart turnuvasının düzenlendiğini söyledi.

        Turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin ilk 100. yıl kupasını Kablolu Wakeboart turnuvasıyla gerçekleştirdik. Türkiye'nin farklı illerinden yarışlara katılan sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

        Ödül törenine, Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen katıldı.

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