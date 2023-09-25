Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:48 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        İ.U idaresindeki 41 SU 160 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Osman köyü yakınlarında B.A'nın kullandığı 03 HL 625 plakalı mısır silajı yüklü traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan S.U. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.U yaralandı.

        Yaralı İ.U, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Eskişehir'deki trafik kazasında Afyonkarahisar AFAD yetkilisi...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'deki trafik kazasında Afyonkarahisar AFAD yetkilisi...
        Dönüştürülen ambalaj atıkları ihracatla ekonomiye kazandırılıyor
        Dönüştürülen ambalaj atıkları ihracatla ekonomiye kazandırılıyor
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" yapıldı
        Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" yapıldı
        Emirdağ'da "Milli Mücadele Anma ve Kutlama Etkinlikleri" düzenlendi
        Emirdağ'da "Milli Mücadele Anma ve Kutlama Etkinlikleri" düzenlendi
        Sandıklı'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sandıklı'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı