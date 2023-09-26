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        Afyonkarahisar'da minibüsün kamyona çarptığı kazada bir kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kapalı kasa minibüsün kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:47
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        Afyonkarahisar'da minibüsün kamyona çarptığı kazada bir kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kapalı kasa minibüsün kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        H.Ö. yönetimindeki 06 ABE 232 plakalı kapalı kasa minibüs, Afyonkarahisar Antalya karayolunun 60. kilometresi Susuz köyü kavşağında V.Y yönetimindeki 15 EY 599 plakalı kamyona arkadan çaptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sev edildi.

        Kazada minibüste sıkışan H.Ö, Sandıklı İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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