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        Serada çalışan kadınlar için "kitap okuma" saati başlatıldı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir domates serası işletmesinde çalışan kadınlar için 15 dakikalık "kitap okuma" saati etkinliği uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:30
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        Serada çalışan kadınlar için "kitap okuma" saati başlatıldı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir domates serası işletmesinde çalışan kadınlar için 15 dakikalık "kitap okuma" saati etkinliği uygulanmaya başlandı.

        Serada çalışan kadınların da kitaplara rahatlıkla ulaşabilmesi için Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi de okuma saatine destek vererek çalışanlara kitap temin ediyor.

        Kitapların değişimi için seradan bir çalışanın görevlendirildiğini ifade eden işletme sahibi Ramazan Çetinkaya, kadınların normal dinlenme saati ve yemek saati haricinde kitap okumak için 15 dakika ayırdıklarını söyledi.

        Serada hasat sonuna gelindiğini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

        "Bitkilerin üzerinde 6-7 salkımlık bir ürün kaldı yani 6-7 haftalık bir hasat sonunda 2023- 2024 sezonuna başlayacağız. İhracata dayalı yoğun bir sezon geçirdik. Personele ve çalışma arkadaşlara sosyal ve kültürel aktiviteler yaparak onların da iş stresinden kurtulmaları için çeşitli etkinlikler yaptık. Bunun yanında bizim olmazsa olmaz olarak düşündüğümüz kitap okuma çalışması başlattık. İşçilerin çalışma saatleri içerisinde normal mola sürelerinin haricinde 15-20 dakikalık kitap okuma programı hazırladık. Kitapları seraya getirerek çalışanlara kitap seçme imkanı sundu. Bizde serada bir arkadaşı görevlendirdik. Kitapların değişimi konusunda kütüphaneye giderek değişim sağlayacak. Bu etkinliğimiz devam ettirmeyi düşünüyoruz."

        4 yıldır serada çalışan Yasemin Uzun uygulamadan memnuniyeti dile getirerek, "Genellikle roman, sağlık ve genel kültür gibi kitapları tercih ediyoruz. Seramızda 15 dakika kitaplarımızı okuyoruz, mühendis de bize yardımcı olarak istediğimiz kitabı değiştirip bize getiriyor." dedi.

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