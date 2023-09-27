Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı

        Afyonkarahisar'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara 251 bin 41 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara 251 bin 41 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Trafik kurallarına uyulması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, 219 motosiklet sürücüsünü kontrol etti.

        Denetimlerde, 106 motosiklet sürücüsüne, ilgili trafik kanuna göre 251 bin 41 lira cezai işlem uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        120 ülkeye ihraç edilen Afyonkarahisar mermeri için yeni pazar aranıyor
        120 ülkeye ihraç edilen Afyonkarahisar mermeri için yeni pazar aranıyor
        Serada çalışan kadınlar için "kitap okuma" saati başlatıldı
        Serada çalışan kadınlar için "kitap okuma" saati başlatıldı
        Afyonkarahisar'da minibüsün kamyona çarptığı kazada bir kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da minibüsün kamyona çarptığı kazada bir kişi yaralandı
        Dikiş nakış kursları Afyonkarahisarlı kadınlara gelir kapısı oldu
        Dikiş nakış kursları Afyonkarahisarlı kadınlara gelir kapısı oldu
        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü