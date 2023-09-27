Afyonkarahisar'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı Afyonkarahisar'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara 251 bin 41 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara 251 bin 41 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik kurallarına uyulması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, 219 motosiklet sürücüsünü kontrol etti.

Denetimlerde, 106 motosiklet sürücüsüne, ilgili trafik kanuna göre 251 bin 41 lira cezai işlem uygulandı.