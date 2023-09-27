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        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:51
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        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan A.C'yi yakaladı.

        Örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer aldığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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