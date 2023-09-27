Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan A.C'yi yakaladı.
Örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer aldığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.