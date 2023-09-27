Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:45
Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya yolundaki uygulama noktasında şüphelendikleri iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.