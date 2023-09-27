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        Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 kişi gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:45
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        Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 kişi gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya yolundaki uygulama noktasında şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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