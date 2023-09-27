Afyonkarahisar'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi Afyonkarahisar Barosunda Yönetim Kurulu üyesi olan Erhan Doğan, avukatlara yönelik saldırılarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Afyonkarahisar Barosunda Yönetim Kurulu üyesi olan Erhan Doğan, avukatlara yönelik saldırılarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Doğan, Afyonkarahisar Adliyesi önünde yaptığı ve baroya kayıtlı çok sayıda avukatında kendisine eşlik ettiği açıklamasında meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarının son günlerde arttığını söyledi.

Avukatlığı adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için yerine getirdiklerini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Meclis Araştırma Komisyonu kurulması, zorunlu tedbirlerin derhal alınması ve mevzuat çalışması yapılması şeklindeki açık, somut, net talep ve önerilerinin bir an evvel karşılanması, avukatlar için olduğu kadar yurttaşların savunma hakları için de zorunludur. Çünkü avukata yönelik saldırı, yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır. Mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz."

Avukatların dava dosyalarının tarafı değil vekili olduğunu ifade eden Doğan, "Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek; adalet işlemez. Bize saldıranların bile muhtaç oldukları savunma hakkı kullanılamaz. Bizler bu görevi, şu veya bu kişilerin menfaati için değil, adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için yerine getiriyoruz." dedi.