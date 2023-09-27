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        Afyonkarahisar'da tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:46 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:51
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        Afyonkarahisar'da tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Hayati L. idaresindeki 68 DF 540 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında Özkan K'nin kullandığı 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        Tır sürücüsü ile otobüsteki Hüseyin T, Feyza Ç. ile Semra A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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