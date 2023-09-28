Afyonkarahisar'da pancar hasadı başladı

Afyonkarahisar Pancar Kooperatifi Başkanı İbrahim Eroğlu, pancar hasadının başladığını belirterek fiyat beklentilerini açıkladı.

Eroğlu, kooperatif binasında yaptığı basın toplantısında, kentte başlayan hasat için üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Çiftçinin bu yıl pancar alım ton fiyatının 2 bin 800 lira ile polar miktarı şeklinde talebinin olduğunu aktaran Eroğlu, "Kooperatimizin taşınmaz edinme çalışmaları sürüyor. 8 satış mağazasından 7'isinin mülkiyeti kooperatifimize aittir. Salar beldesinde ise mağazamızın yapımı devam ediyor."dedi.

Toplantıya eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.