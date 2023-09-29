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        Sandıklı'da zabıta gıda işletmelerini denetledi

        Sandıklı'da belediye zabıta ekipleri, gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:56
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        Sandıklı'da zabıta gıda işletmelerini denetledi
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        Sandıklı'da belediye zabıta ekipleri, gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

        Sandıklı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla zabıta müdürlüğü ekiplerinin denetim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Ekiplerinin iş yeri sahiplerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunduğu aktarılan açıklamada, "Denetimlerde genel hijyen şartlarını da inceleyen ekiplerin iş yerlerinin ruhsat kontrolleri ile ürünlerin muhafaza şartlarını da incelerken aynı zamanda kullanılan ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti. Mutfak ve üretim noktalarını da kontrol edildi. Halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde uyarılarda bulunarak, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına gerekli eksikliklerin giderilmesi için talimat verildi." ifadesi kullanıldı.

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