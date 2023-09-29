Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da konuştu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlığımıza bağlı 2 bin 200 çocuk kulübü ve gündüzlü bakımeviyle 74 bin çocuğumuzu sağlıklı ve güçlü bireyler olma süreçlerinde destekliyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlığımıza bağlı 2 bin 200 çocuk kulübü ve gündüzlü bakımeviyle 74 bin çocuğumuzu sağlıklı ve güçlü bireyler olma süreçlerinde destekliyoruz." dedi.

Göktaş, Burmalı Mahallesi'ndeki Kadın Kültür Evleri Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Göktaş, İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve partililerle bir araya geldi.

Göktaş, parti binasında düzenlenen "2023 Şehir Buluşmaları" programında, Afyonkarahisar'da bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Bu toprakların evladı olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Yıllar sonra dedemin göç ettiği Belçika'dan tekrar bu memlekete gelip, bu bölgelerde hizmet etmek benim için ayrıca gurur verici. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak son 21 yılda yepyeni hizmetlere imza attık. Afyonkarahisar'da 6 sosyal hizmet merkezimiz var. Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 40 meslek elemanı ile 2017-2023 yıllarında 40 bine yakın haneye ziyaret gerçekleştirdik. İlimizde 13 çocuk evinde 68 çocuk var. Çocuk evleri sitemizde ise 31 çocuk hizmet alıyor. Çocuklarımız için 2012 yılından bugüne kadar 115 milyon liraya yakın harcama gerçekleştirdik."

Göktaş, koruyucu aile yanında olan 148 çocuğun bakımını 115 ailenin üstlendiğini vurguladı.

Son 11 yılda koruyucu aile yanında olan çocuklara 34 milyon lira harcama yapıldığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"2012 yılından bugüne kadar çocuklarımıza 110 milyon lira tahsis ettik. Kadın konukevinde 12 yılda, 4 bin 321 kadın ve 2 bin 422 çocuk olmak üzere 7 bine yakın kişiye hizmet sunduk. 4 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 245 hizmet alan yaşlı vatandaşımız mevcut. Evde bakım yardımından ise 5 bine yakın vatandaşımız yararlanıyor. İlimizde 226 şehidimiz ile 385 gazimiz bulunmaktadır. ​​​​​​​280 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, vazife malulü ve vazife malulü yakını, kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. 18 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. 2003-2023 yılları arasında Afyonkarahisar'a 4 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktarılmıştır. Sadece 2023 Ocak-Ağustos döneminde 7 binden fazla yaşlımıza 116 milyon lira, 6 bine yakın engelli ve engelli yakınımıza 82 milyon lira yardım da bulunulmuştur. Türkiye Aile Destek Programı çok rağbet gördü. Bu program kapsamında Ocak-Ağustos ayları arasında 40 bin hanemize 313 milyon lira aktardık.​​​​​​​"

Göktaş, Afyonkarahisar'da 79,6 milyon liralık yatırım projesinden 45 milyon liralık yatırım çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Afyonkarahisar'da Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Dinar'da Sosyal Hizmet Merkezi etüt-proje çalışmalarının devam ettiğini anlatan Göktaş, kente yakın zamanda yeni bir huzurevi kazandıracaklarını bildirdi.

- Anaokulu açılışı

Buradaki programının ardından Göktaş, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Devlet Hastanesi bahçesi içindeki anaokulunun açılışına katıldı.

Göktaş, açılışta, erken çocukluk döneminin bir çocuğun gelişiminin başlangıç noktası olduğunu anımsattı.

Bakanlık olarak çocukların erken çocukluk döneminde akademik, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal başarılarını desteklemeye yönelik tüm mekanizmaları harekete geçirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı 2 bin 200 çocuk kulübü ve gündüzlü bakımeviyle 74 bin çocuğumuzu sağlıklı ve güçlü bireyler olma süreçlerinde destekliyoruz. Tüm çocuklarımızın kreş hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilmesinin sağlanması bizler için oldukça önemli. Dolayısıyla bugün yapılan bu açılış hem çocuklarımız hem velilerimiz için çok önemli bir ihtiyacı karşılamış bulunmakta. Mahalle tipi kreşler de oldukça kıymetli. Bakanlık olarak bunu yaygınlaştırmayı çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın fırsat eşitliğinden tam olarak faydalanabilmesi için çocuk kulübü, kreş ve gündüz bakımevlerimizin kapasitelerinin yüzde 3'ü, il müdürlüklerimizce ücretsiz yararlanması uygun olarak değerlendirilen çocuklarımız için kullanılmaktadır. Ücretsiz bakım hizmetinden 2 bin 700 çocuğumuz yararlanmaktadır."

Afyonkarahisar Belediyesi kreşinin çocuklara ve kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Göktaş, "İnşallah bu güzel binadan, kampüsten ülkemize hizmet edecek nice güzel çocuklarımız yetişir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılışını gerçekleştiren Göktaş, daha sonra okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.