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        Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" devam ediyor

        Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:05
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        Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" devam ediyor
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        Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sürüyor.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festival, ikinci gününde yemek yarışmaları, atölyeler, panel, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festivale sponsor olan firmalar, katılımcılara, başta kentin yöresel lezzetleri sucuk ekmek ve döner olmak üzere, hamur işleri ve farklı yemekler ikram ediyor.

        2018 yılında yanması üzerine, festivalin tanınmasına vesile olan "dana çevirme" bu yıl da yapıldı. Bu sefer de dana, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle biraz ıslandı.

        Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) Başkanı Hamza Kalkan, festivalin dana çevirme konusunda 5 yıllık serüveni olduğunu söyledi.

        Bu yıl ise dana çevirmenin ıslandığını dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:

        "Bizde yılmak yok. Yağmura rağmen bizi hiçbir şey engelleyemez. Danayı pişirene kadar çevirmeye devam edeceğiz. Artık dana çevirme bizim festivalimizin bir maskotu oldu. Burada usta şeflerimiz dana çevirmeyi, yağmura rağmen sürdürüyor. Gastronomi festivalimiz, bugün de farklı etkinliklerimizle dolu dolu devam ediyor."

        Usta şef Cüneyt Asan da dana çevirmenin Afyonkarahisar'da bereketli yağmurla biraz ıslandığını ama buna rağmen 12 saat pişeceğini söyledi.

        - "Şehrimizin markası sucuk ekmeğe de misafirlerimiz ilgi gösteriyor"

        Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan da yağmura rağmen festivalin ilgi gördüğünü dile getirdi.

        Festival kapsamında alana gelen misafirlere sucuk ekmek dağıttıklarını aktaran Gümüşhan, "Şehrimizin markası sucuk ekmeğe de misafirlerimiz ilgi gösteriyor. Herkese bereketli ve güzel bir festival diliyoruz. Burası gastronomi ve termal şehri. Herkesi festivalimize bekliyoruz." dedi.

        Şef Abdurrahman Celep de sebzelerden yaptığı görsellere misafirlerin ilgi gösterdiğini ve göz zevkine hitap ettiğini dile getirdi.

        Festival, gün boyu farklı etkinlikler ve konserle devam edecek.

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