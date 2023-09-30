Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Afyonkarahisar'da İl Divan Toplantısına katıldı.

Müjdeci, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir kafede basın toplantısı düzenleyen Müjdeci, yaptığı konuşmada, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında bütün illeri ziyaret ettiklerini belirtti.

Yerel seçim çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Müjdeci,"Milletimizin Yeniden Refah Partisi'nden beklentisi yerel seçimlere tek başına girmesi hususunda. Biz bu notlarımızı alıyoruz, Genel Başkanımız Fatih Erbakan'a ileteceğiz. Afyonkarahisar'dan ümitli oluğumuz gibi, bütün memlekette umudumuz ve ümidimiz var." ifadesini kullandı.

Müjdeci, daha sonra partisinin Afyonkarahisar'daki İl Divan Toplantısına katıldı.