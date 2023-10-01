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        BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve hükümetiyle, Cumhur İttifakı'yla, Türk milletiyle bu saldırılara prim vermeyecektir ve bu saldırıları gerçekleştirenler, bugün olduğu gibi kendi kanlarında boğulacaklardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:33
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        BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve hükümetiyle, Cumhur İttifakı'yla, Türk milletiyle bu saldırılara prim vermeyecektir ve bu saldırıları gerçekleştirenler, bugün olduğu gibi kendi kanlarında boğulacaklardır." dedi.

        Destici, Afyonkarahisar'da Gastronomi Konağı'nda yaptığı basın açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde düzenlenen saldırıyı kınadı.

        Konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Destici, şöyle konuştu:

        "Bir terörist canlı bomba kendisini patlatıyor, imha oluyor. Diğer teröristi de kahraman güvenlik görevlilerimiz, emniyet mensubu polislerimiz etkisiz hale getiriyor. Öncelikle bu saldırıyı ve bu saldırının arkasındaki herkesi ve her gücü lanetliyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye daha önce de bu tür terör hadiseleriyle karşı karşıya kaldı. Ama son yıllarda teröre karşı inanılmaz başarılı mücadeleler verildi. Terör minimize edildi. Bunlar adeta 'Biz bitmedik, buradayız' dercesine kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Tabii ki bunlar beyhude çabalar ve beyhude çırpınışlardır. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve hükümetiyle, Cumhur İttifakı'yla, Türk milletiyle bu saldırılara prim vermeyecektir ve bu saldırıları gerçekleştirenler bugün olduğu gibi kendi kanlarında boğulacaklardır."

        Saldırıda 2 polisin yaralandığını hatırlatan Destici, "Her iki kahraman polisimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gerekli çalışmaları istihbaratlarımız yapıyorlardır. Bu saldırı kimlerin talimatıyla gerçekleştirilmiştir, ne hedeflenmiştir, saldırganların kimlikleri nedir? Daha sonra ortaya çıkarılacaktır. Bir de tabii saldırının 1 Ekim'de yani Gazi Meclis'in yeni yasama yılının açılacağı, açılışının yapılacağı ve çalışmalara başlayacağı bir günde gerçekleştirilmesi de tamamen hedefin sadece İçişleri ve Emniyet değil aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olduğunu da açıkça göstermiştir."

        Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan bazı saldırılar olduğunu, bu saldırılara geçit verilmeyeceğini dile getiren Destici, "Biliyorsunuz dün de yine İsveç'in Stockholm şehrinde, yani başkentinde Cumhurbaşkanı'nın maketi yakıldı. Cumhurbaşkanlığı aleyhinde hem Türkiye aleyhinde sözler sarf edildi, çirkin davranışlarda bulunuldu. Bunu yapan eylemciyi de İsveç polisi korudu." diye konuştu.

        İsveç'in bir taraftan da NATO'ya girmeye çalıştığını vurgulayan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Burada Türkiye'nin ve Gazi Meclis'in onayına ve Cumhurbaşkanı'nın onayına ihtiyacı var. Buna rağmen ne yapıyor? Cumhurbaşkanı'nın maketini yakıyor. Yani buna müsaade ediyor. Yani 'Biz ne yaparsak yapalım, siz bizim NATO'ya girişimizi onaylayacaksınız' demeye getiriyor. Bunun böyle olmadığını Türkiye İsveç'e göstermeli."

        TBMM'nin yeni yasama döneminin açıldığını anımsatan Destici, "Tabii Meclis'ten halkın, milletin ve bizlerin beklentileri var. Belli suçlar için idam cezasının geri getirilmesi. Hangi suçlar için? İşte terör suçları için ve küçük yaşta çocukları kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için." diye konuştu.

        Destici, buradaki açıklamasının ardından Motor Sporları Merkezi'nde 5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'ni gezdi.

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