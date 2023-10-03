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        Afyonkarahisar'da "Türk Dünyası Şöleni" yapılacak

        Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 21-19 Ekim tarihlerinde "Türk Dünyası Şöleni" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:44
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        Afyonkarahisar'da "Türk Dünyası Şöleni" yapılacak
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        Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 21-19 Ekim tarihlerinde "Türk Dünyası Şöleni" düzenlenecek.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kurumdaki toplantı salonundaki düzenlediği basın toplantısında, Türk Dünyası Şöleni'ne etkinliklerine destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Zeybek, "Türk dünyası olduktan sonra sıkıntı yok. Her daim yanınızdayız. Bunu çekinmeden yapabiliriz. Bize düşen neyse fazlasıyla yerine getirmek için gayret sarf ederiz diye kendilerine belirttik. Program bir hayli zengin. Allah, kendilerinden razı olsun. Bu tür etkinliklerle Afyon halkını, hemşerilerimizi buluşturmaya biz devam edeceğiz." dedi.

        Belediyenin destek verdiği Zefer Meydanı'nda 9 gün sürecek etkinliklere, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Kerkük, KKTC, Balkan ülkelerinden gelecek sanatçılar ile Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün Türk Halk Dansları Topluluğu katılacak.

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