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        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:08
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        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan T.Ö'yü (52) İtfaiye Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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