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        Afyonkarahisar'da kaçak avlanan 2 kişiye 73 bin 150 lira para cezası

        Afyonkarahisar'da kaçak avlanan 2 kişiye, 73 bin 150 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:08
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        Afyonkarahisar'da kaçak avlanan 2 kişiye 73 bin 150 lira para cezası
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        Afyonkarahisar'da kaçak avlanan 2 kişiye, 73 bin 150 lira para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karaaslan köyü Göller mevkisinde kaçak bıldırcın avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin bölgede durdurdukları bir araçta kaçak avlanan 77 bıldırcın ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, araçtaki avcılık belgesi olmayan S.K. ile S.Y'ye toplam 73 bin 150 lira idari para cezası kesti.

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