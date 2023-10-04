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        Afyonkarahisar'da "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:57
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        Afyonkarahisar'da "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        Devlet Hastanesi B-Blok'ta "çalışan ebeveynleri güçlendir" sloganıyla annelere yönelik program yapıldı.

        Başhekim Op. Dr. Mehmet Duran'ın katıldığı etkinlikte, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için emzirmenin önemine dikkat çekildi.

        Çalışan annelere bilgilendirici el broşürleri dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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