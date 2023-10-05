AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama:

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti'nin bugüne kadar birçok sınavdan geçtiğini, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını kaydetti.

Yaklaşık çeyrek asırdır, 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partinin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğerinin ise dinamik kalmayı başarabilmek olduğunu belirten Uluçay, şöyle devam etti:

"AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'nin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongresinin parti ve millet açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."