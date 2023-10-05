Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama:

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti'nin bugüne kadar birçok sınavdan geçtiğini, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını kaydetti.

        Yaklaşık çeyrek asırdır, 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partinin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğerinin ise dinamik kalmayı başarabilmek olduğunu belirten Uluçay, şöyle devam etti:

        "AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'nin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongresinin parti ve millet açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi
        Afyonkarahisar'da "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi
        Afyonkarahisar'da kaçak avlanan 2 kişiye 73 bin 150 lira para cezası
        Afyonkarahisar'da kaçak avlanan 2 kişiye 73 bin 150 lira para cezası
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da "Türk Dünyası Şöleni" yapılacak
        Afyonkarahisar'da "Türk Dünyası Şöleni" yapılacak
        AKÜ'de öğrencilere etli pilav ikram edildi
        AKÜ'de öğrencilere etli pilav ikram edildi
        Bolvadin'de okul servis araçları denetlendi
        Bolvadin'de okul servis araçları denetlendi