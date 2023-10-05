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        GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivaline yaklaşık 300 bin ziyaretçi katıldı

        Afyonkarahisar'da 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivaline yaklaşık 300 bin ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:42
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        GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivaline yaklaşık 300 bin ziyaretçi katıldı
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        Afyonkarahisar'da 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivaline yaklaşık 300 bin ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Valilik ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde, paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen festival 5. kez düzenlendi.

        3 gün süren festivalde, 25 ton sucuk, 10 ton lokum, 7 ton kaymaklı ekmek kadayıfı ziyaretçilere ikram edilirken, ayrıca 98 özel firma ve 17 kadın kültür evi ile 11 kurum ve kuruluş festival alanında stant açarak Afyonkarahisar ürünlerinin tanıtımına katkı sağladı.

        Yöresel lezzetlerin yanı sıra, hayvancılığıyla da meşhur olan kentte, festivalin sembolü olan dana, bu yıl da festival programındaki yerini aldı.

        Tavuk yetiştiriciliği ve yumurtanın borsası olan Afyonkarahisar'ın bu özelliğine de festivalde dikkat çekilirken, 2 bin tavuk yine özel yapım bir mekanizmada köz ateşinde pişirilerek ikram edildi.

        Ayrıca festival alanında, 40 ayrı kazanda pişirilen 5 ton aşure de sanatsal görüntüsüyle herkesi etkiledi ve oldukça beğenildi. Bu ürünlerin yanı sıra 30 bin kişilik Afyonkarahisar'ın yöresel kazan yemekleri alanda pişirilerek misafirlere ikram edildi.

        Program çerçevesinde 9 atölye, 7 panel, 3 söyleşinin yapıldığı festivali yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

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