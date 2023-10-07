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        Afyonkarahisar'da yapılan minare alemi, Amasya'daki camiye yerleştirilecek

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el işçiliğiyle yapılan minare alemi, Amasya'nın Suluova ilçesinde Şeker Camisi'nin minaresine yerleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:39
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        Afyonkarahisar'da yapılan minare alemi, Amasya'daki camiye yerleştirilecek
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el işçiliğiyle yapılan minare alemi, Amasya'nın Suluova ilçesinde Şeker Camisi'nin minaresine yerleştirilecek.

        Çakır Mahallesi'ndeki dükkanlarında ailenin üçüncü kuşak bakırcılık mesleğiyle uğraşan Ali ve Alper Üstün kardeşler, Suluova ilçesindeki Şeker Camisi'nin bakırdan minare alemi yapımı işini aldı.

        İki kardeş, 1,5 aylık çalışmayla bakırdan 2 metre kazan çapı, 350 kilogram ağırlığında ve 5 metre 30 santimetre yüksekliğindeki el işçiliği minare alemini tamamladı.

        -"Yurt içinde birçok şehrimize minare alemi yaptık"

        Bakırcı ustası Ali Üstün, gazetecilere, minare alemini 4 kişinin el işçiliğiyle tamamlandığını söyledi.

        Yurt içi ve dışındaki minare alemi sipariş aldıklarını aktaran Üstün, "Yurt içinde birçok şehrimize minare alemi yaptık. ABD, Almanya gibi ülkelere de yaptığımız ürünleri gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde de bir Amerika projemizi daha tamamlayacağız. Tamamen el işçiliği, çekiç ve örs ile fabrikasyon olmadan ürünlerimizi hazırlıyoruz." dedi.

        Bakırcı ustası Alper Üstün de aile mesleklerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

        Üstün,"Biz bu mesleğin son nesilleriyiz. Yurt dışından yoğun bir talebimiz var. Almanya, Kenya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden talep olduğu gibi yurt içinde de yoğun bir talep oluyor. Türkiye'nin dört bir tarafında minare alemi gönderiyoruz."ifadesini kullandı.

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