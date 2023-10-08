CHP Afyonkarahisar 38. Olağan İl Kongresi yapıldı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Şu anda Türkiye'nin gündemi CHP'nin iç meselesi olmamalıdır." dedi.

Bir termal otelin toplantı salonunda düzenlenen CHP Afyonkarahisar 38. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar tarihinde ilk, CHP tarihinde 3. kadın grup başkanvekili olmanın gururu ve onurunu yaşadığını söyledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde çok mücadele ettiklerini kaydeden Köksal, şöyle konuştu:

"Uğraştık, didindik, çabaladık. Kazanacağımıza yürekten inanıyorduk. Bu inançla gecemizi gündüzümüze kattık. Sonuç istediğimiz gibi çıkmadı ama bu üzüntünün akabinde oturup parti olarak bir iç muhakeme yapamadık. 'Biz nerede hata yaptık, nerede eksiktik, nerede fazlaydık, nerede yanlış yapıldı' ve bunun muhakemesi bile yapılmadan parti içi tartışmalara döndü. 'Değişim' adı altında bir grup çıktı birtakım şeyler söyledi, hala anlayabilmiş değilim. Bu değişim isteyen arkadaşlar 4-5-6-7 dönemdir milletvekili olan, partinin karar verici organlarında yer alan, parti politikalarını yazan, tüzüğü belirleyen, milletvekillerini, belediye başkan adaylarını yazan hatta 'İttifak partilerine 39 milletvekili verilsin' diye görüşmelere katılan arkadaşlardı. Tam seçim bitti, yanlışlarla ilgili hesap sorulacağı zaman bu arkadaşlar görevlerinden ayrıldıkları için çıkıp 'Değişim' diye televizyonlarda boy göstermeye çalıştılar. Şu anda Türkiye'nin gündemi CHP'nin iç meselesi olmamalıdır."

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir de bir konuşma yaptı, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongrede partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Konuşmaların ardından üç liste halinde girilen seçimde 350 delegeden 116'nın oyunu alan Faruk Duha Erhan, yeni il başkanı seçildi.