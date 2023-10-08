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        Afyonkarahisar'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

        Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:23 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:48
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        Afyonkarahisar'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
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        Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        STK Platformu öncülüğünde İmaret Camisi'nden Zafer Meydanı'na yürüyüş yapılarak Filistin'e destek çağrısı yapıldı.

        Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, İsrail'in yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenerek hiçbir uyarıyı, kınamayı dinlemediği kaydetti.

        Yıllardır meydanlarda İsrail'in zulümleri için toplandıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

        "Zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bugün, büyük bir sevincin, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen mesafeyi, başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Filistinliler, işgalci, siyonist terör şebekesi İsrail'e karşı en etkili ve sarsıcı askeri harekatlardan birini başlattı. Aksa Tufanı işgalcileri, zalimleri işgal ettikleri topraklardan silip süpürecek kadar büyük bir harekat. İlk kıblemiz, etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, on yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerin değil tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediliyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail'e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır."

        Programa, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.

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