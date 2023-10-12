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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Gazze'deki ablukanın sonlandırılması ve halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:44
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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki
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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Gazze'deki ablukanın sonlandırılması ve halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini belirtti.

        Uluçay, il başkanlığında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, çocuk, kadın ve erkek 700'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, yüzlerce yaralanın olduğunu dile getirdi.

        Dünya'nın İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü aktaran Uluçay, şöyle konuştu:

        "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir.

        Sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacağına dikkati çeken Uluçay, şöyle devam etti:

        "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak, kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

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