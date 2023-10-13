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        Sandıklı'dan yurt dışına lokum ve helva ihraç ediliyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir firma, ürettiği lokum ve helva çeşitlerini Almanya, İngiltere ve Rusya'ya gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:50
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        Sandıklı'dan yurt dışına lokum ve helva ihraç ediliyor
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir firma, ürettiği lokum ve helva çeşitlerini Almanya, İngiltere ve Rusya'ya gönderiyor.

        Çakır Mahallesi'nde üç kuşaktır lokum ve tatlı üretimi yapan firmanın sahibi Ömer Ayhopa, gazetecilere, 91 yıldır geleneksel yöntemleri kullandıklarını söyledi.

        Ürünlerinin ilgi gördüğünü aktaran Ayhopa, şöyle konuştu:

        "Yıllarda aynı tecrübe ve kaliteyle ürettiğimiz lokum ve helvalarımızı Almanya, İngiltere ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Kalitemiz artık dünyaya hitap ediyor. İlçede istihdam ve tesislerimizi büyütmek adına da çeşitli adımlar atıyoruz. Dünya ticaretinde ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Almanya'ya bir tır lokum ve helva gönderdik."

        Ayhopa, lokum ve helvaların özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin çok beğendiğini kaydetti.

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