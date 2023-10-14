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        Afyonkarahisar'da 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:11
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        Afyonkarahisar'da 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Büyükkarabağ köyünde yaşayan 47 yaşındaki Veli D'nin sabah evine gelen kızı, babasını yerde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Veli D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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